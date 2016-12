Seca suspende abastecimento em mais sete cidades do interior do RN

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) suspendeu na sexta-feira, 09 de dezembro, o fornecimento de água para os municípios atendidos pela adutora Serra de Santana. Foram afetadas as cidades de Florânia, São Vicente, Tenente Laurentino, Bodó, Cerro Corá, Lagoa Nova e Jucurutu, além de 170 comunidades rurais inseridas na microrregião denominada Serra de Santana.

A parada no abastecimento foi ocasionada pela falta de água no ponto de captação na Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em consequência do quinto ano consecutivo de seca.

A Caern está trabalhando com máquinas de grande porte e operários, inclusive fins de semana, na dragagem do manancial com o objetivo de formar um canal até o ponto de captação. Com esse esforço a empresa acredita que poderá retomar o abastecimento gradativamente.

Com a entrada das sete cidades em colapso, a quantidade de sistemas paralisados soma 33. Já na lista de rodízio, hoje, estão 60 cidades. Quando não há atendimento da Caern, a população passa a ser atendida pelas Defesas Civis Estadual e Municipais, assim como pelo Exército através de carro-pipa.