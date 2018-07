Sebrae Mossoró recebe Workshop gratuito sobre empreendedorismo na próxima quinta

A Fundação Vereador Aldenor Nogueira, da Câmara Municipal de Mossoró, e a Fundação Ulysses Guimarães realizarão workshop motivacional sobre empreendedorismo na próxima quinta-feira (12), às 18h, no auditório do Sebrae, em Mossoró. A conferência será gratuita e ministrada pelo professor Joel Adriano Maciel, de Brasília (DF).

Palestrante nacional, o facilitador Cursou Gestão Estratégica de Resultados, Formação Política, Ontopsicologia, Programação Neurolinguística, Coaching e Formação Holística de base. É autor de 15 publicações, diretor da Holus e do Instituto de Estudos e Pesquisas Inovação, e já falou para mais de 160 mil pessoas.

A diretora da Fundação Vereador Aldenor Nogueira, Vera Cantídio, informa que a temática do workshop é Empreendedorismo Exponencial, e que o evento será em realizada em parceria com a Prefeitura de Mossoró, tendo como público alvo empresários, comerciantes, empreendedores de maneira geral da região.

Motivacional

“A iniciativa ocorre em virtude do atual panorama socioeconômico da região, que necessita urgentemente de novas alternativas para se reinventar economicamente”, justifica Vera Cantídio. A presidente da Câmara Municipal, Izabel Montenegro, considera momento oportuno para discutir novos rumos econômicos.

“Mossoró e região não podem mais depender do tripé petróleo, sal e fruticultura. Precisamos discutir e aplicar novas alternativas para gerar empregos, fortalecer a iniciativa privada e diminuir a dependência da economia regional do Poder Público. Por isso, todos os segmentos econômicos são convidados”, diz.

O workshop é Empreendedorismo Exponencial faz parte de uma série de qualificações promovidas pelas fundações Aldenor Nogueira e Ulysses Guimarães, quinta-feira (12) e sexta-feira (13), das 8h30h às 17h30, no auditório da Estação das Artes Eliseu Ventania, com 1º módulo “Noções Gerais de Administração Pública”. Os cursos continuarão dias 9 e 10 de agosto, com o 2º módulo “Competências e Atuações do Poder Executivo”, e de 30 a 1º de setembro, com o 3º módulo.