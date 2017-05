Sebrae lança versão 2017 do programa Receita de Sucesso

O Sebrae no Rio Grande do Norte, em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), vai apresentar o novo escopo do programa Receita de Sucesso, um conjunto de capacitações específicas voltadas para os empreendedores do setor de alimentação fora do lar.

Foram adicionados novos cursos, oficinas, palestras e workshops ao programa. O lançamento será no dia 8 de maio, às 14h, na sede do Sebrae, em Natal, com a palestra ‘Evolução e as perspectivas do mercado de food service’, do consultor Sérgio Molinari. Inscrições gratuitas pelo 0800 570 0800.

Sergio Molinari vem ao Rio Grande do Norte falar sobre as lições que outros países tem a ensinar, no período pós-crise, e sobre as mudanças de comportamento e a importância da experiência de consumo neste mercado.

Ele é um dos mais conceituados especialistas neste setor e estará em Natal ministrando o curso Gestão Estratégica de Foodservice, em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), de São Paulo, e vai participar do lançamento do Programa Receita de Sucesso.

O programa é uma metodologia desenvolvida por uma equipe de especialistas em gestão empresarial do Sebrae e apresenta soluções com temas específicos para bares, restaurantes, lanchonetes e similares, novos conhecimentos e atualização das informações vitais para o sucesso da gestão dos pequenos negócios que atuam nessa área.

O Receita de Sucesso vem para suprir algumas fragilidades dos empreendedores que atuam na condução de um estabelecimento nesse segmento, já que muitos fatores podem influenciar no desempenho da empresa.

Durante o lançamento, o consultor Márcio Basso vai apresentar uma ferramenta de autoavaliação das empresas, desenvolvida pelo Sebrae, que avalia 12 fatores-chave de sucesso em bares e restaurantes.

De acordo com a analista técnica do Sebrae-RN, Ana Ubarana, o portfólio de soluções do Receita de Sucesso foi renovado e terá cursos sobre Manipulação Segura de Alimentos e Design de Alimentação. A carteira de capacitações envolve ainda uma oficina de marketing digital para bares e restaurantes e os workshops de Engenharia de Cardápio e de Redução de Desperdícios.

Também serão apresentadas aos participantes outras soluções do Sebrae para os empresários do setor de alimentação fora do lar. É o caso do programa Sebratec, que subsidia consultorias tecnológicas em 70%.

O programa custeia parte das consultorias nas áreas de Boas Práticas de Fabricação, elaboração de fichas técnicas e valores nutricionais, serviços digitais (desenvolvimento de website e planejamento de mídias sociais), design (criação de logomarca e identidade visual, layout de ambiente) e sustentabilidade (eficiência energética, gestão de resíduos).