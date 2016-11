Seabourn Quest abre temporada de Cruzeiros no RN após redução de rotas

O Cruzeiro Seabourn Quest, do grupo Carnival, que já esteve em Natal na temporada de 2015, retornará à Capital do Rio Grande do Norte nesta quinta-feira (17), com previsão de atracação no Porto às 07h.

O navio de bandeira das Bahamas vem percorrendo a Costa Brasileira. De Natal, a embarcação de luxo de 32.000 toneladas cúbicas de espaço, distribuídas por 198m de comprimento e 28m de largura, em 15 decks de acesso público, seguirá para Recife (PE).

Os passageiros estão distribuídos em 225 amplas suítes de luxo, das quais 202 têm varanda e sete têm acesso facilitado para cadeiras de rodas. O navio dispõe de seis bares e salões para serem aproveitados a bordo, assim como um centro de fitness, salão de shows, piscinas, saunas, e uma marina retrátil que permite os hóspedes nadarem, praticarem o snorkel, windsurf, caiaque, ou ski aquático, sem terem que se ausentar do navio.

A Previsão da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (CODERN) é receber mais um Cruzeiro no próximo dia 08 de dezembro. A movimentação de navios turísticos no Porto de Natal foi reduzida em virtude da limitação por órgãos ambientais na Ilha de Fernando de Noronha, que costumeiramente tinha rota turística pelas agências de viagem também passando pela capital do Rio Grande do Norte.