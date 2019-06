Saúde trabalha fortalecimento da gestão no RN

SESAP/ASSECOM Ações visam maior eficiência e melhoria no atendimento à população

Desde o final do mês de março a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) está realizando Oficinas de Planejamento Estratégico, que fazem parte do Projeto Nacional de Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS.

A ação é uma parceria entre o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (PROADI-SUS). O objetivo é apoiar o planejamento estratégico das Secretarias Estaduais de Saúde, qualificando a gestão.

Nesta terça (25) e quarta-feira (26) está sendo realizada, no Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFRN, a 5° oficina de trabalho do projeto.

“O nosso principal desafio é inovar no fazer diferente. Analisar e repensar as práticas para redefinição do modo de gestão. Se quisermos resultados diferentes, temos que fazer diferente”, disse o secretário estadual de saúde, Cipriano Maia.

Foram formados grupos de trabalhos para análise da situação inicial, formulação de objetivo, diagnóstico e avaliação. Ao longo dos encontros foi elaborado um Mapa Estratégico, que contém a missão, valores e visão de futuro da Sesap (2019-2030), além dos resultados esperados, processos e estratégias de gestão para alcançar estes resultados. A ideia é que este Mapa Estratégico sirva como guia para construção do Plano Estadual de Saúde e Plano Plurianual (PPA), que são instrumentos de gestão e planejamento.

Entre os principais temas de discussão estão: assistência farmacêutica, vigilância em saúde, regulação, regionalização, apoio a gestão e financiamento.

Os 26 estados brasileiros aderiram ao Projeto Fortalecimento da Gestão Estadual do SUS. No Rio Grande do Norte a expectativa de conclusão das oficinas é para o mês de agosto deste ano. Ainda estão previstas também reuniões de monitoramento.

“Todas estas ações visam a melhoria do desempenho da secretaria, eficiência do gasto, economicidade e consequentemente melhoria no atendimento à população”, finalizou Cipriano Maia.