Saúde orienta mossoroenses a procurarem CCZ em casos de dúvidas sobre o Barbeiro

O Centro de Controle de Zoonozes da Secretaria de Saúde está de portas abertas para esclarecer, orientar e checar qualquer tipo de dúvida que a população mossoroense tenha em relação ao inseto Barbeiro. Assim popularmente conhecido, o Barbeiro é responsável por transmitir a doença de Chagas. Há vários anos o CCZ não registra nenhum caso de inseto infectado com a doença de Chagas em Mossoró, mas mesmo assim a população precisa ficar atenta e ajudar na identificação.

Os Barbeiros normalmente apresentam aparência acinzentada e preta, com manchas avermelhadas, alaranjadas ou amarelas em volta do abdômen. A coordenadora do Centro de Controle de Zoonozes, Edinaidy Menezes, explica que há várias espécies que parecem com o transmissor da doença de Chagas. “Existem muitos insetos semelhantes ao Barbeiro verdadeiro mas que se alimentam de plantas, e não de sangue, sem risco de transmissão de doença a qualquer pessoa.”, afirma Edinaidy.

Dentro do CCZ existe o Programa de Controle da Doença de Chagas que faz pesquisas e procura pelo inseto na cidade. Quando a equipe encontra algum possível inseto é feito um encaminhamento para o laboratório da Secretaria de Saúde para identificar se existe o Trypanosoma cruzi, microorganismo que causa a doença de Chagas.

A população pode ser uma importante aliada nesse processo ajudando a Secretaria de Saúde a descobrir se existe algum vetor da doença ou não, como sugere Edinaidy Menezes. “Se possível, tomando os devidos cuidados, a população pode fazer a captura do inseto numa caixinha de fósforo ou vasilha de plástico, de preferência ainda vivo, e trazer pro CCZ ou nosso laboratório no Centro Clínico Prof. Vingt-Un Rosado (Pam do Bom Jardim). Quando identificamos um barbeiro é feito, quando possível, um exame através das fezes desse vetor pra saber se está infectado ou não.”, explica a coordenadora do CCZ.

Mesmo não estando contaminado, o CCZ encaminha uma equipe de agentes de endemias para realizar uma pesquisa na casa do indivíduo, que identificou o inseto, com o objetivo de verificar se ainda encontra mais algum. Logo em seguida, em casos positivos, é feita a aplicação de inseticida por borrifação na residência para eliminar qualquer outro possível Barbeiro.

Quem vai entregar o inseto precisa informar nome completo, telefone e endereço para que o laboratório da Secretaria de Saúde possa dar um retorno para a população sobre o resultado dos exames. O CCZ está localizado no Centro Administrativo Prefeito Alcides Belo, rua Pedro Alves Cabral, n° 01, Aeroporto.