Saúde imuniza mais de 100% do público-alvo contra influenza em Mossoró e vacinas que sobraram são abertas à população

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mossoró superou muito mais do que a meta mínima de 90% de cobertura vacinal contra influenza na cidade determinada pelo Ministério da Saúde. Os dados do Setor de Imunizações apontam que, após a inserção dos últimos consolidados das Unidades Básicas de Saúde, a cobertura vacinal chegou a 102,23%, correspondente a 86.911 doses aplicadas nos grupos prioritários. A estimativa do MS era que Mossoró devia imunizar 85.013 indivíduos dos grupos prioritários.

A Secretaria de Saúde está liberarando as poucas vacinas que sobraram para imunizar a população de maneira geral nas UBSs que ainda têm vacina. O Ministério da Saúde não vai enviar nenhuma dose extra para Mossoró, uma vez que o Município superou a cobertura de 100% de indivíduos dos grupos prioritários imunizados.

“Vacinamos os grupos prioritários além do que estava previsto pelo Ministério da Saúde, que era pouco mais de 85 mil. O reforço da segunda dose da influenza está garantido para crianças de 6 meses a menores 6 anos que já receberam a primeira dose durante o período de Campanha e para as crianças menores de 9 anos com doenças crônicas.”, explica o coordenador de Imunizações, Etevaldo de Lima.

Durante mais um ano, Mossoró vem desempenhando um papel importante para ajudar a elevar os índices de cobertura vacinal da influenza no Estado, e até nacional, porque vem ultrapassando desde o ano de 2017 a meta mínima de 90% de cobertura antes mesmo dos fins das campanhas.

Agência Brasil