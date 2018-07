Sargento da PM é assassinado ao tentar impedir assalto no RN

O sargento da Polícia Militar Jailson Cipriano da Silva, de 56 anos, foi assassinado por criminosos na noite da terça-feira, 10 de julho, quando tentou impedir um assalto a uma loja no bairro Quinta da Figueira, na cidade de Extremoz. Este é o 18º policial morto por bandidos no Rio Grande do Norte em 2018.

Dois criminosos armados chegaram à loja, que pertence à família do Sargento, e anunciaram o assalto. O policial militar tentou impedir, houve troca de tiros e ele acabou atingido nos braços e no tórax.

Cipriano foi socorrido ao hospital de Extremoz e depois transferido para o Hospital Santa Catarina, na Zona Norte de Natal, mas não resistiu.

Os criminosos fugiram e levaram a pistola do PM. Ninguém foi preso.