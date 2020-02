Sape e Emater iniciam distribuição de sementes para agricultores familiares

O Governo do RN, por intermédio da Secretaria Estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca – Sape, com apoio do Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, inicia na próxima terça-feira (04), a distribuição de sementes aos agricultores familiares cadastrados no Programa Bancos de Sementes 2020. Nesta primeira etapa de distribuição, serão abastecidos os bancos das Regionais Mossoró, Pau dos Ferros e Umarizal, totalizando 253,4 toneladas entregues, sendo: 71.080 Kg de feijão das variedades Riso do Ano e Potiguar; 113.180 kg de milho Potiguar e Cruzeta; e 69.220 kg de sorgo SF 15. Um investimento de R$ 3,4 milhões.

Segundo o titular da Sape, secretário Guilherme Saldanha, as sementes chegam num excelente período de chuvas regulares, e devem atender as necessidades do pequeno produtor rural. “O governo da professora Fátima Bezerra tem somado ações para promover a agricultura familiar potiguar, por entender a gigantesca importância desse setor para o desenvolvimento socioeconômico do nosso Estado. As sementes chegam ao agricultor no momento certo, para que ele possa cultivar seu roçado, manter seu rebanho e ainda comercializar excedentes”, reforça Saldanha.

Atualmente o Rio Grande do Norte conta com 1.614 bancos de sementes, distribuídos por 159 municípios do Estado. Juntos eles atendem 52.565 agricultores cadastrados pelo Emater/RN. As sementes de milho, feijão e sorgo são destinadas principalmente ao plantio de subsistência e forragem animal. As variedades distribuídas são adaptadas às condições do semiárido do Rio Grande do Norte, permitindo precocidade e produção com baixo índice pluviométrico, resultado de um longo trabalho de pesquisas realizadas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, em parceria com a Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN – Emparn.

A reposição dos estoques de cada banco é aferida pelos técnicos da Emater no final de cada safra. A filosofia do Programa requer que os agricultores realimentem os bancos com as sementes produzidas, entretanto, a dificuldade em virtude da seca tem exigido que o governo repusesse plenamente esses estoques. A distribuição das sementes fica sob a responsabilidade da Emater, por meio das suas dez Gerências Regionais espalhadas pelo território potiguar que, em seguida, encaminham diretamente aos Bancos de Sementes dos municípios abrangidos.

Confira os eventos de distribuição da primeira etapa:

Regional Mossoró: Apodi, Areia Branca, Baraúna, Caraúbas, Felipe Guerra, Gov. Dix-Sept Rosado, Grossos, Mossoró, Rodolfo Fernandes, Serra do Mel, Severiano Melo, Tibau e Upanema.

Data: 04 de fevereiro de 2020 (terça-feira)

Hora: 15h

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Mossoró/RN

Regional Pau dos Ferros: Água Nova, Alexandria, Cel. João Pessoa, Dr. Severiano, Encanto, Francisco Dantas, José da Penha, Luiz Gomes, Major Sales, Marcelino Vieira, Paraná, Pau dos Ferros, Pilões, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, São Francisco do Oeste, São Miguel, Tenente Ananias e Venha Ver.

Data: 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira)

Hora: 8h

Local: Auditório da Uern – Pau dos Ferros/RN

Regional Umarizal: Almino Afonso, Antônio Martins, Frutuoso Gomes, Itaú, Janduís, João Dias, Lucrécia, Martins, Messias Targino, Olho D’Água dos Borges, Patu, Portalegre, Rafael Godeiro, Riacho da Cruz, Serrinha dos Pintos, Taboleiro Grande, Umarizal e Viçosa.

Data: 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira)

Hora: 14h

Local: Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Umarizal/RN

Assecom