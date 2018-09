São Paulo tropeça em casa, mas mantém vantagem na liderança

Rodada cheia no fim de semana do Brasileirão. Dez jogos pela 22ª rodada mexeram na classificação do campeonato mais importante do país.

Só que na parte de cima, tudo igual. Apesar do tropeço em casa, o São Paulo continua liderando tranquilo. O Tricolor empatou em um a um com o Fluminense, mesmo com um a menos durante toda a etapa final. Na base da raça, o time comandado por Diego Aguirre buscou o resultado jogando em casa. E deu sorte, porque Cruzeiro e Internacional não saíram do zero a zero e a distância do Colorado para o Tricolor se manteve em três pontos. Quem decepcionou mais uma vez seus torcedores Flamengo. O Rubro-Negro perdeu para o Ceará por um a zero diante de mais de 60 mil torcedores, no Maracanã.

Quem reapareceu no G4 foi o Grêmio, que goleou o Botafogo em casa por quatro a zero no sábado. Jogando na Arena Condá, o Verdão derrotou a Chapecoense por dois a um.

Quem também venceu fora de casa foi o Santos. O Peixe atropelou o Vasco por três a zero, três gols de Gabriel, que agora é artilheiro do Brasileirão junto com Pedro, do Fluminense, com dez gols.

A recuperação do Atlético Paranaense segue a todo vapor. O Furacão derrotou o Bahia por dois a zero e chegou à quarta vitória seguida.

O Sport venceu o Paraná por um a zero, mesmo placar do triunfo do Vitória diante do América de Minas. Em Itaquera, Corinthians e Atlético Mineiro empataram em um a um.