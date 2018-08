São Paulo pega Chape e Fla encara o Atlético-PR fora de casa

Ele está de volta e a emoção não vai parar neste fim de semana com a 19ª rodada do Brasileirão.

Neste domingo, briga dos extremos. Em penúltimo na tabela, o Atlético Paranaense tem o Flamengo pela frente na Arena da Baixada. O Mengão precisa vencer para tentar reconquistar a liderança, que está atualmente com o São Paulo.

O Tricolor Paulista vai pegar a Chapecoense no Morumbi. Para não perder as primeiras posições de vista, o Internacional tem confronto contra o Paraná. Vitória e Palmeiras se enfrentam no Barradão, e no Engenhão, Botafogo e Atlético Mineiro têm partida marcada.

O Cruzeiro, que está há quatro partidas sem vencer, vai tentar quebrar essa sequência no jogo contra o Bahia. América e Fluminense se enfrentam no Independência.