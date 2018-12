São Miguel do Gostoso promove mostra de cinema

A 5ª Mostra de Cinema de Gostoso, acontece de 23 a 27 de novembro, no município de São Miguel do Gostoso. A ação conta pelo segundo ano consecutivo com apoio do Governo dor RN, através da Setur com recursos do acordo de empréstimo com o Banco Mundial, por meio do Governo Cidadão.

“A Mostra de cinema é algo grandioso. Com uma tela de cinema montada na beira da praia, com pé na areia mesmo, é dado destaque aos filmes produzidos por nossos jovens, e que, diga-se de passagem, são de alta qualidade”, conta Vagner Araújo, secretário de Gestão Metas e Projetos do Governo.

O objetivo da Mostra de Cinema é possibilitar – através da programação e ações sociais – que toda a população de Gostoso e turistas desfrutem dos benefícios proporcionados pelo festival. “Queremos que Gostoso seja destino conhecido pelas belezas naturais e opções de lazer, mas também como destino cultural no nosso Estado”, frisou o secretário.

A Mostra acontecerá na praia do Maceió, com capacidade para 700 pessoas sentadas e exibirá os mais recentes lançamentos cinematográficos brasileiros, com filmes inéditos e/ou produzidos nos últimos dois anos, priorizando as produções nordestinas, nas mostras competitiva, panorama e infantil, além das sessões especiais.

O evento terá 56 filmes brasileiros em cartaz, promovendo também palestras e mesas de debates com cineastas que terão seus filmes exibidos durante esses quatro dias, além das tão esperadas oficinas. Os melhores longas e curtas-metragens receberão o Troféu Câmara Cascudo através de votação popular.