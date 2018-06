São João da Melhor Idade deve reunir 700 idosos na Arena Deodete Dias

Nesta terça-feira, 26, a Arena Deodete Dias, no corredor cultural da Avenida Rio Branco, uma das principais quadras de concursos de quadrilhas juninas da região, abre espaço para receber os idosos atendidos pelos equipamentos da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude. O São João da Melhor Idade está prevista para começar às 15h com muita música, diversão e concursos de Rainha, Rei, Dança Junina, e Concurso de Quadrilhas.

O evento faz parte da programação do Mossoró Cidade Junina e deve reunir os 18 equipamentos sociais: CRAS Bom Jesus, CRAS Abolição IV, CRAS Bom Jardim, CRAS Bom Pastor, CRAS Santo Antônio, CRAS Quixabeirinha, CRAS São Manoel, CRAS Redenção, CRAS Belo Horizonte, CRAS Costa e Silva, CRAS Nova Esperança, CRAS Sumaré, CNG Dom Jaime, CNG Nova Morada, CNG Abolição I, CCI São Manoel, CCI Carnaubal e Centro Geriátrico.

“Será uma grande festa que deve reunir aproximadamente 700 idosos. O objetivo é inserir as pessoas da terceira idade nas atividades festivas do Mossoró Cidade Junina, mostrando que os idosos e idosas são capazes, respeitando suas habilidades e potencialidades, de serem protagonistas da sociedade”, apontou Lorena Ciarlini, secretária Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude.

CONVIDADOS – O evento contará ainda com a com a participação do Arraiá Anos Dourados, do Centro Social João Inácio, da cidade de Patu. “Esse é um evento voltado para os idosos assistidos pelos nossos equipamentos, mas ele é aberto a toda comunidade e eu convido a todos para prestigiarem essas pessoas que ainda tem muita disposição para brincar, se divertir e festejar o São João”, finalizou a secretária.