Santos FC vence Atlético-PR em Vila Belmiro

Em jogo realizado sob forte chuva na Vila Belmiro, o Santos FC venceu o Atlético-PR na tarde deste domingo (30), após desperdiçar diversas oportunidades. Quando parecia que o duelo terminaria empatado, Carlos Sánchez marcou de pênalti e o Alvinegro saiu de campo com a vitória por 1 a 0, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018.

O jogo – O Santos FC começou a partida pressionando bastante o Atlético-PR que, por sua vez, apostava nos contra-ataques para conseguir assustar o goleiro Vanderlei. Aos 15 minutos, Ferraz ajeitou dentro da área e Sánchez encheu o pé para a linha de defesa do Santos.

Apesar do domínio no meio de campo, o ataque do Peixe não conseguia causar um grande estrago na zaga atleticana. Até que aos 36, Rodrigo recebeu pela direita, driblou a marcação e chutou forte, obrigando o goleiro do Furacão a fazer mais uma boa intervenção.

Nos últimos momentos antes do intervalo, a equipe de Curitiba cresceu, mas parou em Vanderlei, que garantiu o 0 a 0 na Vila.