Santos é goleado pelo Ituano

O Santos decepcionou neste domingo (3) e perdeu o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. Lento, apático e sem conseguir acompanhar o Ituano, a equipe de Jorge Sampaoli acabou batida por 5 a 1 no Novelli Júnior, pela quinta rodada do Estadual.

Marcaram para o Ituano, Morato, duas vezes, Serrato, Jonas e Léo Santos. Jean Mota, tornou-se artilheiro isolado do torneio com quatro gols. Para completar o vexame, os jogadores do Santos foram humilhados pela torcida do Ituano que entoaram gritos de “olé” já com 25 minutos da segunda etapa; enquanto isso, alguns adeptos do Peixe deixaram o estádio mais cedo.