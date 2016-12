Santa Luzia: Micareta da Luz leva trio elétrico ao Alto de São Manoel nesta sexta-feira

A Diocese de Santa Luzia realiza nesta sexta-feira, 02 de dezembro, a Micareta da Luz, com celebração à padroeira de Mossoró, antecedendo a abertura oficial da Festa de Santa Luzia 2016. A programação da micareta começa às 18h, com a concentração de fieis Matriz de São Manoel e chegada da Imagem de Santa Luzia, vinda de Natal. Já às 19h30 começa a descida do Alto de São Manoel, com Trio Elétrico e animação da Banda Divina Luz e Ministério Magnificat.

A micareta segue pela avenida até a área em frente à Terra Sal, no bairro Ilha de Santa Luzia, onde será realizado momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Em seguida, a caminhada segue até a Catedral, onde ocorrerá a estreia do Oratório de Santa Luzia, espetáculo que encena a vida da Virgem de Siracusa, realizado no Adro da Catedral.

No sábado, 03, acontecerá ainda o “Abraço à Cidade”, a partir das 5h, quando serão realizadas 29 paradas pela cidade, partindo do bairro Ilha de Santa Luzia, anunciando a Festa de Santa Luzia e convidando as pessoas a participarem do evento.

A abertura oficial da Festa de Santa Luzia será realizada no sábado, 03 de dezembro, às 19h30, no Adro da Catedral de Santa Luzia, com a Bênção do Santíssimo Sacramento.

Este ano, a abertura da festa traz uma novidade: o encontro de Bandas Sinfônicas das cidades de Mossoró, Viçosa, Baraúna, Assú e Tenente Laurentino. Está programado ainda um show com artistas de Mossoró.

Confira a programação para a Festa de Santa Luzia deste ano:

Dia 03 de Dezembro.

5h – Abraço à Cidade – Carreata saindo da Capela de Santa Luzia (Ilha de Santa Luzia), percorrendo as ruas e capelas da cidade;

19h30: Abertura Oficial da Festa;

20h30: Encontro de Bandas Sinfônicas (das cidades de Mossoró, Viçosa, Baraúna, Assú e Tenente Laurentino).

Programação Diária (de 04 a 12 de dezembro):

06h: Missa

07h às 11h: Adoração ao Santíssimo Sacramento

07h às 11h: Confissões

09h: Noveninha com as crianças nos bairros e comunidades de Mossoró

12h: Missa

16h: Novena

17h30: Convivência fraterna

Shows Religiosos na lateral da Catedral de Santa Luzia

Barracas com comidas

19:30: Novena

Após a novena, apresentação do Oratório de Santa Luzia

Após o oratório, shows com artistas da terra na Avenida Dix-Sept Rosado

Solenidade de Santa Luzia – 13 de dezembro

00h: Abertura do dia de Santa Luzia com apresentação de Paulo José (Fortaleza/CE)

00h30: Procissão da Luz: Dom Mariano conduz a imagem de Santa Luzia em direção à Matriz do Alto da Conceição

02h: Missa (Matriz do Alto da Conceição)

05h: Missa (Catedral de Santa Luzia)

06h30: Missa (Catedral de Santa Luzia)

08h: Missa (Catedral de Santa Luzia)

10h: Missa Solene (Presidida por Dom Mariano Manzana – Catedral de Santa Luzia)

14h: Missa (Catedral de Santa Luzia)

15h30: Missa (Matriz do Alto da Conceição)

17h: Procissão saindo da Matriz do Alto da Conceição – Homenagem do cantor Waldonys à Nossa Senhora e Santa Luzia

I Copa Santa Luzia de Futsal – no Ginásio Pedro Ciarlini sempre às 19h.

Jogos classificatórios – 21, 22 e 24 de novembro

Jogos eliminatórios – 29 e 30 de novembro

Final – 01 de dezembro

A Mais Bela Voz 2016

Eliminatórias:

26 de novembro (20:00) – Local: Partage Shopping

10 de dezembro (22:00) – Local: Adro da Catedral

17 de dezembro (20:00) – Local: Partage Shopping

21 de dezembro (20:00) – Local: Partage Shopping

Final:

23 de dezembro (20:00) – Local: Partage Shopping

Oratório de Santa Luzia – Adro da Catedral de Santa Luzia às 21h

De 02 a 12 de dezembro.

X Cavalgada de Santa Luzia

04 de dezembro às 7h. Saída da Igreja de São Pedro – Liberdade I, término na Feira do Bode.

I Patinada com Santa Luzia

04 de dezembro, às 16h. Concentração: Praça da Catedral

Imaculada Conceição – 08 de dezembro

5h: Procissão saindo do Alto da Conceição em direção à Catedral.

6h: Missa (Catedral de Santa Luzia)

VII Pedalada da Luz

10 de dezembro, às 15h: Concentração: Praça da Catedral

VIII Moto Romaria da Luz

11 de dezembro, às 7h. Concentração: Praça da Catedral de Santa Luzia (Percorrendo as cidades de Upanema, Campo Grande, Caraúbas, Governador Dix Sept Rosado e Mossoró, retornando à Catedral de Santa Luzia)

Nossa Senhora de Guadalupe

12 de dezembro, às 12h. Missa (Instituição de Leitores e Acólitos).

Show com Artistas da terra – 12 de dezembro, às 22 no Adro da Catedral

Atrações: David Almeida, Aline Reis, Giannini, Gaby Viégas, Elizabeth Freitas, Anderson Lima, Dayanne Nunes, Symara Tâmara, André Luvi, Renata Falcão, Felipe Grilo, Ewerton Linhares

Procissão da Luz

Sorteio de Santa Luzia – 13 de dezembro. Após a procissão

Prêmios: 2 Garrotes, 2 Bicicletas, 1 Cama Box, 1 TV e 1 Moto Honda Pop. Valor do bilhete: R$ 10.

Palco da Luz – na avenida Dix Sept Rosado