Sandra Rosado comenta decisão de desembargador sobre Proedi

Desembargador suspendeu efeitos do Proedi em Natal/RN

Na sessão ordinária desta terça-feira (26), a vereadora Sandra Rosado (PSDB) comemorou a decisão do desembargador Vivaldo Pinheiro, do Tribunal de Justiça do RN, que determinou a suspensão dos efeitos do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do Rio Grande do Norte (Proedi) na cidade de Natal.

Para a vereadora, a decisão é importante, pois abre caminho para que Mossoró consiga obter o mesmo benéfico. Sandra explicou que o Proedi está prejudicando a arrecadação do município e a falta de recursos, consequentemente, está se revertendo em carência nos serviços oferecidos para a população.

O Proedi, programa implantado pelo Governo do Estado, suspendeu a necessidade de pagamento do ICMS pelas indústrias aos municípios onde estas estão instaladas. “Mossoró já perdeu muitos recursos por causa dessa decisão da governadora Fátima. São recursos que seriam destinados à compra de medicamentos e serviços”, afirmou a vereadora.

Sandra reforçou ainda que não é contra medidas que estimulem a vinda de empresas ao RN. “Acho necessário ações que busquem atrair empresas pro nosso estado, mas é preciso ter cuidado, não podemos prejudicar os recursos dos municípios”, declarou.