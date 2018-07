Sandra Rosado afirma que decidirá pelo melhor para Mossoró e para o futuro do RN

A vereadora mossoroense Sandra Rosado e a deputada estadual Larissa Rosado encontram-se em Natal. Nos últimos dias, mantiveram contatos políticos com várias lideranças estaduais, discutindo a posição do grupo que lideram em relação à sucessão deste ano.

Sandra e Larissa mantiveram contatos pessoais ou telefônicos com o governador Robinson Faria, ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, ex-senador Geraldo Melo, prefeito Álvaro Dias, presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ezequiel Ferreira, prefeitos municipais e lideranças políticas.

A deputada estadual e a vereadora pretendem, no máximo até amanhã, quando da realização da convenção do PSDB, divulgar a posição que assumirão em relação aos candidatos ao governo do Estado. Qualquer que seja a posição a ser tomada, disse Sandra Rosado, “estarão em primeiro lugar os interesses de Mossoró, como, também, o que for considerado a melhor opção para o futuro do Rio Grande do Norte.”