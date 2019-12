Sandra destaca credenciamento de Hospital São Luiz ao SUS

Vereadora ressaltou trajetória para conquistar credenciamento

Na sessão ordinária desta quarta-feira (18), a vereadora Sandra Rosado (PSDB) ressaltou a importância do credenciamento pelo SUS do Hospital São Luiz, em Mossoró. A vereadora destacou que o credenciamento vai beneficiar os mossoroenses e desafogar os leitos de UTI.

No pronunciamento, Sandra Rosado relembrou a luta para que os leitos do hospital fossem credenciados. “Levamos o pleito até Brasília, após o contato de doutora Marilac, médica do Hospital. Contei com o apoio da prefeita Rosalba e de Maria da Saudade Moreira, que fizeram também esse trabalho, juntamente com a Câmara Municipal de Mossoró”, afirmou.

Saúde

Sobre o Hospital Regional Tarcísio Maia, Sandra Rosado criticou a situação atual da instituição, que segundo ela, é de verdadeiro caos. “Não estão recebendo os pacientes encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde e ainda exigem que os pacientes levem as radiografias para o atendimento, ao invés de disponibilizar no Hospital”, protestou.

Programa do Leite

Sandra Rosado também denunciou a má qualidade do leite oferecido pelo Programa do Leite, de responsabilidade do Governo do Estado. “É o leite baiacu, pois incha a barriga das crianças. Um leite adulterado, que precisa ser fiscalizado pelo Governo”, disse.

Educação

Ainda na sessão ordinária desta quarta-feira, a vereadora repudiou a declaração da presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (SINDSERPUM), Marleide Cunha, que criticou a educação pública de Mossoró. Para a vereadora, as declarações dadas pela sindicalista são injustas e mancham a imagem dos professores mossoroenses.

Sandra destacou que tanto a Uern como a Faculdade Católica do RN recentemente receberam reconhecimento nacional pela qualidade do ensino, e ressaltou que os estudantes destas universidades são mossoroenses. “Estes estudantes não tiveram seu ensino básico em Mossoró? As declarações sobre o ensino de Mossoró são um verdadeiro absurdo daqueles que querem, a qualquer custo, se promover”, protestou.

A vereadora aproveitou para parabenizar os estudantes da Uern, pelo reconhecimento do curso de jornalismo da instituição, que conquistou importante colocação em um ranking nacional que avalia a qualidade do ensino nas universidades brasileiras. “Os professores, o reitor e os estudantes estão de parabéns por esta conquista tão importante”, finalizou.