“SAMU Mossoró está na iminência a sofrer total paralisação”, denuncia diretor

Em documento enviado ao Ministério Público do Rio Grande do Norte (MP/RN), com cópia para o Secretário Municipal de Saúde, Antônio José Gusmão, o diretor do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), José Giliano Carlos, afirma que o serviço está bastante comprometido e prestes a sofrer total paralisação na cidade.

“Esta situação não é nenhuma novidade. Até então, vínhamos comunicando todos estes problemas internamente, em ofícios enviados à Prefeitura, mas, infelizmente, chegamos a um ponto crítico e precisamos que a sociedade tome conhecimento da gravidade da questão e da iminência de suspensão dos atendimentos do SAMU na cidade”, conta o diretor Giliano Carlos.

O diretor lista uma série de dificuldades enfrentadas pelo SAMU na cidade. Entre os problemas estão a falta de manutenção das viaturas, dos sistemas elétrico e hidráulico do prédio do SAMU, além de aparelhos de telefone, condicionador de ar, internet e sistema de informática sem funcionar.

Na unidade, ainda faltam itens básicos como material para desinfecção das viaturas, material de escritório alimentação, água mineral, material de limpeza. O prestador de serviço de material médico hospitalar também deixou de fornecer itens ao SAMU Mossoró.

Além de todos estes problemas, os funcionários do serviço enfrentam atrasos nos pagamentos.

Confira o documento enviado pelo SAMU ao MPRN: