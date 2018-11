Saiba como combater os criadouros do Aedes Aegypti em prédios

O verão vem aí e junto com ele o período mais favorável para que o Aedes Egypti – o mosquito transmissor da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. E a maneira mais eficaz de combater essa ameaça é eliminar os lugares que ele se prolifera, chamados criadouros. Veja dicas de como encontrar os lugares onde as larvas costumam se alojar em prédios.

“Nós fazemos as recomendações para quem mora em prédios observar basicamente fosso de elevador, do lado do prédio tem todo aquele ralo que acumula água e a caixa d’água do prédio está devidamente lacrada. Feito essas 3 observações, dificilmente você tem comprovação de surto epidêmico nessas regiões”, afirma o coordenador do Programa Nacional de Controle da Malária, Dengue, Zika e Chikungunya do Ministério da Saúde, Divino Valero.

É preciso eliminar os focos do mosquito em qualquer época do ano, principalmente no verão. O Governo Federal disponibiliza mais dicas de como combater o Aedes Egypti neste link: saúde.gov.br/combateaedes.