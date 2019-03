Saiba a diferença entre corretoras de investimentos e bancos

*Por José Leonardo

Quando pensamos em começar a investir, as primeiras dúvidas que surgem são: Como faço isso? Converso com a gerente do meu banco ou procuro uma corretora?

Para começar a investir, é preciso contar com ajuda de um intermediário, que nada mais é do que alguém que pegue o dinheiro e coloque nos investimentos escolhidos. Quem pode fazer isto é o próprio banco, ao qual já é correntista, ou as corretoras.

Uma corretora de investimentos vai apresentar mais alternativas porque possuem habilidades necessárias para identificar, e buscar no mercado financeiro, as melhores opções.

Essas corretoras atuam basicamente como os bancos, respeitam as mesmas regras, mas oferecem apenas produtos de investimentos, ou seja, não oferecem conta corrente, produtos de crédito, financiamento e etc

Começar a investir através de uma corretora é bem simples. Basta abrir sua conta em uma corretora (não diga!) e fazer a transferência do dinheiro, da sua conta corrente que deseja investir, para conta na corretora. Isso mesmo, é um simples TED.

Mas se posso investir com a minha gerente que me conhece há anos, por que usar uma corretora? Simples, a instituição financeira em que o possível investidor já é correntista vai mostrar opções restritas aquele banco, enquanto nas corretoras é possível encontrar um verdadeiro leque de produtos, ou seja, estamos falando em um cenário para que você se torne protagonista do processo e assim vai conseguir optar o que melhor atender aos seus interesses, e não do banco.

Outro ponto importante é a competitividade entre as corretoras, elas estão sempre procurando os melhores investimentos disponíveis para oferecer aos seus clientes. Além disso, hoje as maiores e mais modernas como a XP Investimentos, Easynvest, Rico, Modal entre diversas outras, não cobram taxa para abertura de conta. Então, você pode começar toda a operação de forma gratuita.

A esta altura você pode estar se perguntando:

Como é possível fazer a escolha de uma boa corretora e aplicar direitinho, entre as opções existentes, dentro de cada perfil pessoal? Alinhada aos interesses de cada um que deseja investir? Este é um dos serviços que os profissionais especializados irão oferecer.Há uma gama enorme de chances para fazer o dinheiro render com segurança. Lembre-se de sempre pesquisar bastante e entender direitinho os caminhos possíveis para percorrer e assim garantir autonomia e segurança na gestão do seu dinheiro. Afinal, ele é valioso.

*Jose Leonardo é engenheiro por graduação. Atualmente, é um dos colaboradores da Plano Consultoria e ajuda as pessoas a se tornarem mais focadas e organizadas em relação as suas finanças. Para saber mais, acesse wwww.planofp.com.br ou pelas redes sociais @planofp