Rússia escolhe novo presidente; Putin é favorito

A Rússia escolherá neste domingo (18) o presidente que governará o país pelos próximos seis anos. As pesquisas revelam uma popularidade de 80% e quase 70% das intenções de votos para Vladimir Putin, num eleitorado de 110 milhões de pessoas. Putin concorre com outros sete candidatos, mas nenhum deles atinge sequer o patamar de 10% das intenções de votos.

Entre os candidatos há uma única mulher, Ksenia Sobchak, de 36 anos, que entrou na política recentemente e um comunista da linha A lista stalinista, – Maxim Suraikin, de 39 anos, o empresário Boris Titov, de 58, e o nacionalista Sergey Baburin, de 59.

Vladimir Zhirinovsky, 71, representa o ultranacionalismo Liberal Democrático, ao lado do líder do Partido Liberal Yabloko, Grigory Yavlinsky, de 65 anos. Pavel Grudinin, 58, é candidato do Partido Comunista, e também é considerado ultranacionalista. Sua candidatura surpreendeu os russos que esperavam que o veterano líder Gennady Zyuganov fosse o candidato defendendo essa tendência política.

A disputa pelo segundo lugar nas eleições está entre Grudinin e Zhirinovsky, que têm entre 6% e 7% dos votos. Grudinin é uma espécie de “magnata vermelho”, que dirige a Lenin Sovkhoz, uma das empresas agrícolas mais bem-sucedidas da Rússia, e foi acusado insistentemente de ter grandes quantias de dinheiro e propriedades em outros países.