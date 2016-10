Rotina: diabéticos mossoroenses estão sem insulina Lantus mais uma vez

Pacientes diabéticos mossoroenses que precisam da insulina Lantus estão há um mês sem o medicamento. As faltas constantes da insulina já viraram rotina e prejudicam o tratamento e qualidade de vida de quem usa a Lantus em Mossoró. Somente este ano, foram cinco suspensões no fornecimento do medicamento pela Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), denunciam usuários.

“Já procurei a Farmácia Central e a Secretaria Municipal de Saúde diversas vezes em busca da Lantus. Não entendo porque deixam faltar insulina dessa forma. Não deveriam esperar acabar e nos deixar tanto tempo sem o medicamento para poder comprá-lo”, afirma o paciente Tiago Augusto.

Questionada sobre a nova suspensão no fornecimento da insulina, a assessoria de comunicação da Prefeitura informou que o processo para compra da Lantus está na auditoria do município, de onde será enviada para a Secretaria de Administração para a realização da compra.

A expectativa é de 2.500 frascos cheguem à Farmácia Central no dia 07 de novembro. Essa quantidade, informa a assessoria, é suficiente para mais um mês de tratamento dos 450 pacientes mossoroenses que usam a insulina.

“Por ser um medicamento de alto custo, há uma ação judicial que determina que o Município, Estado e União custeiem, juntos, a compra Lantus. Porém, nem o Governo do RN e nem o Governo Federal têm cumprido a responsabilidade e a Prefeitura arca sozinha com a compra, sendo que, cada frasco contendo 10 ml custa mais de R$ 300”, informa a assessoria em nota.