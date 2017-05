Rota das Falésias reunirá agentes em famtour por Beberibe, Canoa Quebrada e Mossoró

O projeto Rota das Falésias, que integra o potencial turístico de municípios do Ceará e Rio Grande do Norte, realizará no próximo fim de semana um famtour com agentes dos dois Estados.

A programação será iniciada por Fortaleza (CE), de onde a equipe partirá no fim da tarde da próxima sexta-feira com destino a Beberibe. A primeira parada ocorrerá no Hotel Coliseum, onde os convidados cumprirão uma agenda de atividades e pernoitarão.

A programação prosseguirá no sábado com o deslocamento da equipe até a cidade de Mossoró, onde ocorrerá recepção no Hotel Thermas com almoço em preparação a programação, que terá sequencia com a apresentação do Rota das Falésias a partir das 18h.

“Além da programação prevista para o Hotel Thermas, vamos apresentar áreas ainda pouco exploradas da região que devem ser integradas como opções para visitantes da Rota das Falésias”, destaca Pablo Fernandez, um dos coordenadores da visita técnica.

No domingo os convidados iniciam o dia com passeio de barco pelo rio Apodi/Mossoró onde serão apresentados os manguezais da região, além de salinas e outros atrativos que integram os municípios de Grossos e Areia Branca.

A tarde o famtour seguirá rumo a Canoa Quebrada onde será encaminhada uma ação destinada a apresentar o potencial de uma das praias mais badaladas do Ceará, antecipando o retorno dos convidados que ocorrerá na manhã da segunda-feira.