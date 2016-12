Rosalba reclama da falta de repasse de informações da Prefeitura à equipe de transição

A prefeita eleita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP), participou na noite da quarta-feira, 21, da confraternização do movimento comunitário mossoroense. Na ocasião, Rosalba afirmou que ainda não recebeu a “radiografia” completa da atual situação do município e que a equipe de transição não está recebendo as informações necessárias sobre as condições em que encontrará a Prefeitura de Mossoró a partir de 1º de janeiro de 2017.

“Quando estiver com a radiografia da Prefeitura, quero contar com o apoio de vocês mais uma vez. Não sei como estão dívidas, escolas, a saúde. Mas, não me faltará coragem e disposição de trabalho”, afirmou.

No discurso, Rosalba afirmou ainda que 2017 será um ano para organizar a Prefeitura Municipal de Mossoró e que está disposta a revigorar o movimento comunitário na cidade.

O evento contou com a participação de diversas lideranças comunitárias de Mossoró e ainda com a vice-prefeita Nayara Gadelha, os vereadores também já diplomados Francisco Carlos, Izabel Montenegro e Didi de Arnor e ainda o suplente Naldo Feitosa.

Procurada pela equipe do jornal O Mossoroense, a Prefeitura Municipal de Mossoró informou que, até esta quinta-feira, já repassou 88% dos dados necessários à equipe de transição. Os 12% restantes, informa a PMM, deverão ser repassados até a sexta-feira da próxima semana, 30 de dezembro.