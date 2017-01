A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, exonerou 638 servidores com cargos em comissão da administração anterior, além de 113 funções gratificadas. A medida foi tomada através do Decreto 5026, publicado no Jornal Oficial do Município (JOM), na edição da terça-feira, 03de janeiro.

As demissões fazem parte das medidas administrativas adotadas pela prefeita no primeiro dia de governo.