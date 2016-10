Rosalba é eleita prefeita de Mossoró pela 4ª vez com 51,12% dos votos

A ex-governadora Rosalba Ciarlini (PP) foi eleita a prefeita de Mossoró pela 4ª vez neste domingo, 02 de outubro de 2016. A médica obteve 51,12 % dos votos na cidade, um total de 67.476 votos, 15.387 a mais que o segundo colocado, o empresário Tião Couto (PSDB). Rosalba deve descer o Alto de São Manoel junto com a vice-prefeita, Nayara Gadelha (PP) nesta noite.

Em segundo lugar, ficou o empresário Tião Couto (PSDB), com 39,39% dos votos (51.990 votos). Em seguida, Gutemberg Dias (PC do B) conseguiu 8,45% dos votos, um total de 11.152 eleitores. Por fim, o professor Josué Moreira ficou em quarto, com 1,04%, num total de 1.370 votos.

A eleição na cidade contou com participação de 86,41% do eleitorado, contrariando expectativa de alto percentual de abstenções.

Rosalba Ciarlini já foi prefeita de Mossoró outras três veses: de 1989 a 1992; a segunda vez de 1997 a 2000; e a terceira vez dos anos de 2001 a 2004.