Rosalba Ciarlini define nome para a Secretaria de Saúde

A prefeita eleita de Mossoró, Rosalba Ciarlini (PP), indicou o nome de Benjamim Bento para a titularidade da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal a partir de 1º de janeiro de 2017. Veja o perfil do futuro secretário:

Benjamim Bento de Araújo Neto – graduado em Enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Pós-graduado em Gestão de Sistemas Locais de Saúde pela Escola de Saúde Pública do Ceará, pós-graduado Saúde da Família pela Escola de Saúde Pública do Ceará, pós-graduado em Obstetrícia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), pós-graduado em Auditoria de Sistemas de Saúde pela Faculdade de Ciências da Saúde da Paraíba (FACISA) e pós-graduado em Enfermagem do Trabalho pela Faculdade de Enfermagem Nova Esperança (FACENE).

Funcionário da Prefeitura de Mossoró desde 1999 e de carreira desde 2007, Benjamim Bento exercia o cargo de Diretor de Planejamento da Gerência Executiva da Saúde e a função de Auditor de Saúde da Prefeitura Municipal de Mossoró. Foi também Secretário Municipal de Saúde.