Rosalba anunciará primeiras ações do Governo às 09h desta segunda-feira

A prefeita Rosalba Ciarlini (PP) foi empossada na noite deste domingo em solenidade realizada no Teatro Dix-Huit Rosado.

Rosalba chegou ao teatro por volta das 18h30 acompanhada do marido, Carlos Augusto Rosado. O casal foi recebido em clima de festa pela banda de música Arthur Paraguai e pela quadrilha junina Lume da Fogueira.

A solenidade, uma continuidade da realizada na Câmara Municipal no início da tarde destinada a empossar os novos vereadores do município, oficializou o nome da prefeita eleita, da vice Nayara Gadelha, e marcou a apresentação do secretariado que comandará os destinos do município a partir desta segunda-feira.

Minutos antes da posse a prefeita foi indagada sobre a reforma do Teatro Dix-Huit Rosado. Local da solenidade que detém inúmeras falhas estruturais.

Rosalba destacou os desafios que terá pela frente na nova gestão como prefeita de Mossoró e afirmou que anunciará as primeiras ações do seu governo às 9h desta segunda-feira, quando iniciará os trabalhos do seu quarto mandato como prefeita.

A expectativa se volta para o anúncio das primeiras ações que devem ser acompanhadas pela radiografia do atual momento do executivo mossoroense.