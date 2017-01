Rosalba anuncia redução de 50% de cargos comissionados

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, reuniu o secretariado nesta segunda-feira, 02, para discutir medidas diante da atual situação financeira do município. Uma das primeiras medidas da gestão será a redução de gastos. O Decreto 5025 de 02 de janeiro de 2017, informou a prefeita, em nota, será publicado na edição desta terça, 03, do Jornal Oficial do Município e, entre outras medidas de contenção, está a redução de no mínimo 50% do número de cargos comissionados por cada órgão.

O Decreto estabelece ainda a suspensão de pagamento de horas extras, plantões e viagens, além da revisão e cancelamento de contratos e locações.

“Trata-se de uma série de medidas necessárias, que inclui também o levantamento e detalhamento sobre a situação financeira da Prefeitura de Mossoró, que não foi possível na transição, uma vez que pouquíssimas informações foram repassadas. A intenção é que a gente possa, no menor prazo possível, ter uma situação de equilíbrio das contas públicas municipais”, destacou a prefeita.

Segundo o documento anunciado em reunião, cada secretário tem um prazo de cinco dias para promover as medidas.