Rosalba analisa parcelar salários em atraso dos servidores

A prefeita de Mossoró, Rosalba Ciarlini, afirmou, durante coletiva de imprensa realizada no Aeroporto Dix-Sept Rosado na manhã desta quarta-feira, 11 de janeiro, que analisa a possibilidade de parcelar os salários em atraso dos servidores do município. Ainda falta pagar parte dos vencimentos do mês de novembro e toda a folha de pessoal do mês de dezembro, deixados em aberto pelo ex-prefeito, Francisco José Júnior.

Rosalba afirmou que a equipe econômica encontra dificuldades em calcular o real montante das dividas da Prefeitura de Mossoró devido á falta de informações na transição e à falta de reconhecimento das dívidas pela gestão passada.

“Muitas dessas dívidas não foram nem emprenhadas. Como não foram empenhadas, como nós vamos justificar o empenho no novo orçamento se o governo passado não reconheceu essa dívida e eu ainda não tenho conhecimento do valor total?”, afirmou a prefeita.

Já sobre os salários do mês de janeiro, Rosalba afirmou que aguarda a entrada de receita nos cofres da Prefeitura, o que pode não ocorrer antes do final do mês.