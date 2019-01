Rosados participam do governo Fátima Bezerra

A governadora Fátima Bezerra nomeou dois auxiliares da família Rosado para o seu governo.

Gustavo Coelho Rosado, neto de Sexta Rosado, irmã de Dix-sept, Vint e Dix-huit Rosado, será o Secretário de Infraestrutura. Bacharel em direito e engenheiro civil, Guastavo integra o quadro permanente da UFRN, lotado na Superintendência de Infraestrutura, sendo Assessor da Direção Geral do Instituto Metrópole Digital da UFRN, na elaboração do projeto para constituição do Parque Tecnológico Metrópole Digital. Tem experiência na área de administração de grandes complexos prediais, com ênfase na Gestão Ambiental.

Frederico Rosado do Amaral, é neto de Vingt-Un Rosado, filho de Diran Ramos do Amaral e Maria Lúcia Rosado, será o diretor geral do Detran. Frederico exerceu o cargo de deputado estadual e, atualmente, reside em Natal, onde desempenha suas atividades empresariais.