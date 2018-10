Rosa Weber fará pronunciamento dia 27 em cadeia nacional de rádio e TV

A exemplo do que ocorreu no último dia 6, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Rosa Weber, fará um pronunciamento no próximo sábado (27), véspera do segundo turno das eleições, em cadeia nacional de rádio e televisão.

O pronunciamento irá ao ar às 20h. Ela deve falar por cerca de três minutos. Tradicionalmente, os presidentes do TSE se pronunciam um dia antes do pleito.

Na véspera do primeiro turno, Rosa Weber, destacou no pronunciamento a importância das votações e a participação das pessoas, elogiou o princípio da tolerância e reafirmou a segurança das urnas eletrônicas.

Ela afirmou que seu desejo era que retornassem “ao dicionário da nossa vida cívica palavras como diálogo e tolerância”. Também recomendou que cada eleitor escolha por si seus candidatos.

“É legítimo e saudável que todos exerçamos nossas escolhas observadas as regras do jogo democrático, mas o façamos de ver quem pensa diferente de nós como alguém que merece respeito, como nós merecemos respeito”, destacou no pronunciamento.

Ela classificou a democracia brasileira de uma “conquista diária em constante construção”.

No pronunciamento, a presidente do presidente do TSE reafirmou a segurança das urnas eletrônicas usadas nas eleições. A ministra lembrou que esses equipamentos têm sido utilizados nas disputas eleitorais há 22 anos no país “sem sequer um caso comprovado de fraude”.

Agência Brasil