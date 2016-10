Rolsalba nomeia equipe de transição

A prefeita eleita Rosalba Ciarlini divulgou a relação dos nomes que comporão a equipe de transição, responsável pelo levantamento da situação em que se encontra o município de Mossoró.

Em ofício dirigido ao prefeito Francisco José da Silveira Júnior, Rosalba invoca a Resolução nº 027/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte que disciplina a adoção de providências necessárias à transição de governo no âmbito da Administração Pública Municipal.

Por essa Resolução, o candidato eleito para o cargo de Prefeito Municipal deverá instituir equipe de transição, cujos trabalhos não serão remunerados pelos cofres públicos.

O atual prefeito ciente da criação da equipe de transição, deverá designar, por comissão, agentes públicos com o objetivo de subsidiá-la com todas as informações necessárias ao regular cumprimento dessa Resolução.

A equipe de transição indicada por Rosalba é composta por cinco pessoas:

1 – José Anselmo de Carvalho Júnior

2 – Maria de Fátima Oliveira Marques (ex-controladora geral e planejamento do município)

3 – Pedro Almeida Duarte (ex-secretário de Educação e Agricultura do RN)

4 – Sebastião Ronaldo Martins Cruz (ex-diretor da Emater-RN)

5 – Yuri Tasso Duarte Queiroz Pinto (ex-secretário de Obras e Infraestrutura e ex-presidente da Caern)