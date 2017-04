Rogério Marinho afirma que Greve Geral é para manter privilégios

O deputado federal Rogério Marinho (PSDB/RN), relator da reforma trabalhista, afirmou que a Greve Geral realizada em todo o Brasil na sexta-feira, 28, era voltada para manter privilégios de sindicatos e corporações, revoltados com a proposta do fim da contribuição sindical obrigatória. Caso a proposta seja aprovada no Senado e sancionada, o trabalhador terá o direito de escolher se paga ou não a contribuição ao seu sindicato.

“O medo de perdas de privilégios de corporações é a alma do protesto. PT e esquerda brasileira são face atrasada da política com pauta corporativista do século XIX, defendem privilégios e corporações contra o povo”, disse o tucano.

Nas redes sociais e através de nota oficial encaminhada à imprensa, o deputado potiguar criticou os atos de violência durante as manifestações e os transtornos ao trânsito causados pelos protestos.

“Alguns fascistas travestidos de manifestantes atacam população. Não entendem que direito à greve é daqueles que dela querem participar, não é licença para impor e intimidar outros como milícias bolivarianas”, disse o parlamentar por meio de suas redes sociais.

Segundo Rogério, os brasileiros não podem permitir que “a realidade da Venezuela se transporte para o Brasil”.

“Cassetete pedagógico”

No Tweeter, Rogério Marinho compartilhou o vídeo de uma confusão ocorrida na sexta-feira no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O deputado potiguar afirmou que seria necessário “usar cassetete pedagógico”.