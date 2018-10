Roger Waters faz homenagem a Marielle Franco em show no Rio

O cantor inglês Roger Waters usou seu show, no Rio de Janeiro, para homenagear a vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ), cujo assassinato em março ainda está sem solução.

No intervalo do concerto, o fundador da banda Pink Floyd usou uma camisa preta na qual se lia “Lute como uma Marielle Franco” e projetou no telão um recorte de jornal sobre a morte da militante.

“Marielle Franco ainda está conosco em nossos corações. De muitas formas, Marielle Franco é a líder deste país”, disse Waters, sendo aplaudido pelo público.

Estavam presentes Monica Benício, viúva de Marielle Franco, Anielle Franco, irmã da militante morta e Luyara Santos, filha da vereadora assassinada.

O show foi ontem (24) à noite, no Maracanã. Emocionado, o roqueiro disse que se identificava com Marielle por sua luta em favor dos direitos humanos. Ele aproveitou ainda para fazer críticas indiretas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Roger Waters deixou o Pink Floyd em 1985, mas em todos os shows faz manifestações políticas. Nas apresentações em Brasília, São Paulo e Salvador, ele também protestou. Em Salvador, o artista prestou homenagem ao capoeirista assassinado Moa do Katendê, que morreu durante confronto por intolerância política.

A turnê do cantor no Brasil inclui, ainda, shows em Curitiba e Porto Alegre, de onde ele segue para o Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México, onde encerra sua temporada latina em dezembro.

Agência Brasil