Robinson Faria se reúne com comandante do Exército para assegurar serviços essenciais

O governador Robinson Faria se reuniu na manhã desta segunda-feira, 28, com o comando do Exército no Rio Grande do Norte e com os dirigentes dos órgãos de segurança federal e estadual na sede da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada em Natal. Na reunião, o Governador tratou das ações para manter o funcionamento dos serviços essenciais e o fluxo de abastecimento de combustíveis.

“O Governo do Estado vem acompanhando a movimentação dos caminhoneiros e está fazendo todos os esforços para manter em funcionamento os hospitais, escolas, transporte público, segurança pública e o abastecimento de combustíveis, gás, alimentos e medicamentos”, afirmou Robinson Faria.

O Governo do RN atua para assegurar também o trânsito de veículos de passeios e o transporte de passageiros, inclusive do aeroporto em São Gonçalo do Amarante. Para isso as polícias Civil e Militar estão atuando no monitoramento das estradas e na escolta de veículos que transportam insumos e produtos utilizados pelos serviços essenciais.

Na reunião o comandante da 7ª Brigada, general Carlos Augusto FecurySydrião Ferreira, disse que “as forças de segurança da área federal no Rio Grande do Norte estão atuando numa grande integração com as forças do Estado para evitar que se agrave a condição de anormalidade no abastecimento”.

O secretário adjunto de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, coronel Ulisses Paiva explicou que “por determinação do governador Robinson Faria, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão atuando para garantir o funcionamento dos serviços essenciais, auxiliando na escolta dos caminhões de transporte de produtos e equipamentos. Contamos também com a ajuda e apoio de população para que tudo volte à normalidade”.