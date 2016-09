Robinson e o possível apoio á Rosalba

Impedida de disputar a reeleição pelo seu próprio partido, o DEM, a governadora Rosalba Ciarlini não teve outro caminho senão o de ajudar o adversário do deputado Henrique Alves que era tido como preferido nas pesquisas eleitorais e recebia o apoio do senador José Agripino. Esse acordo teria o sentido de beneficiar a candidatura do deputado federal Felipe Maia, candidato à reeleição.

Rosalba reagiu sem maiores alardes. Tendo em Mossoró seu maior reduto eleitoral, orientou sua militância a pedir votos para Robinson, mas evitando aparecer nos palanques. Visitou lideranças políticas do seu sistema, telefonou para militantes mais destacados e o resultado foi que, em Mossoró, Robinson obteve uma maioria sobre Henrique de 48.135 votos, vitória capitalizada de imediato pelo prefeito Francisco José que, vaidosamente, julgou-se dono do eleitorado mossoroense.

Político experiente, o governador Robinson alimentou o jogo, confiando que o prefeito de Mossoró poderia ser um grande apoio na campanha para sua reeleição em 2018. Entregou uma das secretarias mais importantes, a de Recursos Hídricos, para que a indicação fosse feita por Mossoró e entregou todos os demais cargos comissionados e funções gratificadas no município ao prefeito Francisco José.

Robinson investiu mais ainda no prefeito, elegendo-o presidente da FEMURN. Pretensiosamente, Francisco José começou a falar em ser candidato a governador ou a senador em 2018, dependendo do cargo que o governador Robinson viesse a disputar.

Acontece que o prefeito começou a fazer mais exigências ao governador que não as considerava cabíveis. Entraram em choque político e a crise foi precipitada inconvenientemente pela primeira dama Amélia Ciarlini que oficializou o rompimento do seu grupo com o do governador em matéria veiculada nas redes sociais. Robinson não deu resposta imediata, mas, desde o início desta semana, seus seguidores estão sendo vistos trabalhando, ainda de forma discreta, o apoio à candidatura de Rosalba Ciarlini à prefeita de Mossoró. É a reciprocidade pelo que fez Rosalba na reta final da eleição de Robinson ao governo do estado.