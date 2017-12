RN vai receber R$ 1,97 milhão para serviço de radioterapia

O Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal, vai ampliar a assistência para o tratamento de radioterapia. Um acréscimo de R$ 1,97 milhão foi anunciado pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. O valor vai ser investido na compra de um acelerador linear, equipamento usado para o tratamento do câncer.

O ministro também anunciou a liberação de R$ 6 milhões para a construção do bunker, local especial para instalação da máquina. Ele dá os detalhes.

“Será o terceiro acelerador linear do Rio Grande do Norte, um esforço importante de parceria com a Universidade. Nós esperamos que a aprovação dos projetos leve de quatro a cinco meses, porque tem que passar no conselho nacional de energia nuclear, mas é o tempo de a obra ser realizada, se nós tivermos sorte, nós vamos ter o aparelho funcionando em um ano e as filas serão zeradas no Rio Grande do Norte para radioterapia”, afirmou Ricardo Barros, ministro da Saúde.

Os recursos fazem parte do Plano de Expansão da Radioterapia, que tem como objetivo reforçar a assistência oncológica no país. O Hospital Universitário Onofre Lopes também recebe apoio do programa de Reestruturação dos Hospitais Universitários. Para saber mais sobre os recursos liberados para o tratamento do câncer no SUS, acesse www.saude.gov.br.