RN teve 13 mortes violentas neste Fim de Semana aponta OBVIO RN

O Observatório da Violência do RN, Instituto Marcos Medeiros Dionísio Caldas, Grupo de Pesquisa da UFERSA (Universidade Federal Rural do Semi-Àrido), divulga mais um conjunto de dados sobre a violência homicida potiguar.

O Banco de Dados do OBVIO – Observatório da Violência do RN é obtido por meio do tratamento interpolado e parametrizado de dados de diversas fontes (Datasus, Dados da Segurança Pública, ITEP, SISOBI, Ministério Público e algumas fontes jornalísticas previamente credenciadas), oriundas de um processo de coleta denominado Plataforma Multifonte criado por Ivenio Dieb Hermes e Marc0s Dionisio (In memorian).

Para a construção de conceitos e diagnósticos contextuais de complexidade, a consolidação dos dados e a produção das informações é feita por meio da Metodologia Metadados, interdisciplinarizando e transdisciplinarizando conhecimentos e saberes diversos de forma dinâmica e integrada para a celeridade e a devida credibilidade dos resultados.

As análises produzidas pelos pesquisadores do OBVIO são coordenadas e organizadas pelo Prof. Dr. Thadeu Brandão e pelo Prof. Esp. Ivenio Hermes.