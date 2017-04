RN tem Fim de Semana mais violento de 2017, aponta OBVIO

O OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional do RN, apresenta uma nova atualização de CVLIs, no período compreendido entre 1 de janeiro a 09 de abril de 2017 comparado ao mesmo período dos anos de 2015 e 2016.

O RN contabiliza mais um fim de semana violento. No cômputo geral, até o fim da noite de ontem (09/04/2017) foram 676 CVLIs no RN. Os dados apontam para um aumento de 30,50% em relação a 2016. Os dados absolutos demonstram 158 mortes violentas a mais que no ano passado no mesmo período. Em 2016, até o mesmo período, foram 518 CVLIs, contra 459 em 2015.





Nos locais onde ocorreram os CVLIS neste último final de semana, tivemos: 8 em vias públicas (27%) e também 8 dentro de residências (27%); 3 frente a residências (10%) e 3 no interior de edificações (10%); 2 am cada local indicado (6% cada), hospitais e prontos socorros; dentro de veículos; bares e festas e margens de rodovias estradas.

A dinâmica da violência elenca fatores que têm levado a concentração de CVLI no Leste Potiguar já foram amplamente divulgados por este Observatório em diversos relatórios, que desta feita foi responsável por 63 % dos homicídios do final de semana (19 do total), seguida pelo Oeste Potiguar com 8 ocorrências (27% do total). A região Agreste Potiguar , teve 2 ocorrências (7%) e a região Central Potiguar teve 1 CVLI (3%).

Natal, municípios da Região Metropolitana e Mossoró capitanearam quase que absolutamente a violência homicida nesse final de semana. Natal segue no topo com 12 CVLIs, seguido de Ceará-Mirim com 4, Mossoró com 3 e Baraúna com 2. Municípios que registraram 1 CVLI cada foram: Apodi, Caícó, Caraúbas, Extremoz, Japi, Macaíba, Martins, Parnamirim e Santa Cruz.

Os dias mais violentos foram, respectivamente, Sexta-feira e Domingo, com 12 ocorrências cada (40%% do total cada), o Sábado teve 6 CVLIs (20%).

Quanto aos instrumentos letais utilizados para a execução dos CVLIs, o uso de arma de fogo mantêm a predominância com 90% dos casos (27 do total), Também houveram 03 mortes violentas com uso de arma branca (10% do total).

Quanto aos horários em que ocorreram os CVLIs neste FDS, o horário da noite foi novamente o de maior ocorrências, com 16 CVLIs, seguido da manhã com 8 CVLIs. A tarde e a madrugada tiveram 3 CVLIs em cada horário.





Reiteramos que o OBVIO Utiliza a sigla CVLI para as Condutas Violentas Letais Intencionais que reúnem todo espectro da ação humana que visa a atingir fisicamente a outro, produzindo morte como resultado final imediato ou posterior em decorrência da natureza do ferimento causado, em virtude de ação e/ou omissão. O conceito que adotam se adapta à legislação sem prejulgar ninguém, muito menos causar prejuízo na aferição dos números da violência letal intencional, sendo incluídos todos os crimes e condutas análogas que tenham sido cometidas sob esse entendimento.