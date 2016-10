RN tem apenas uma escola na lista das 100 melhores notas no Enem

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou na manhã desta terça-feira (04) as notas das escolas no Exame Nacional do Ensino médio de 2015.

A lista com as 100 melhores escolas do País conta com apenas uma escola do Rio Grande do Norte. O Colégio Ciências Aplicadas, instalado na capital, que obtém o feito por mais um ano consecutivo.

Com base nas notas das quatro provas objetivas (Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza), o Ciências obteve uma média de 679,79 pontos. Este é o sétimo ano seguido que a escola permanece entre as 100 primeiras do Brasil.

“Nosso principal ingrediente é, sem dúvida, o comprometimento dos nossos alunos. Somado a isso temos uma equipe de professores engajada, que trabalha de forma interdisciplinar; um relacionamento estreito com os pais, que são fundamentais nesse processo; além de uma administração séria, que tem uma atenção redobrada com o bem-estar dos alunos. É desta forma que conseguimos potencializar nossos resultados”, disse Alexandre Pinto, diretor do Colégio Ciências Aplicadas.

Confira a média do Ciências Aplicadas em todas as áreas:

Ciências da Natureza: 663,57

Matemática: 732,80

Linguagens: 618,47

Ciências Humanas: 676,32

Redação: 802,00