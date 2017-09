RN renova situação de emergência em 153 municípios por causa da seca

O Governo do Estado decretou novamente situação de emergência em 153 municípios do Rio Grande do Norte por causa da seca. O decreto foi publicado nesta terça-feira, 19, no Diário Oficial do Estado e é válido por 180 dias. Esta é a nona vez seguida que o RN decreta situação de emergência devido à estiagem. Confira aqui a íntegra do decreto.

O Rio Grande do Norte enfrenta seis anos consecutivos de seca, o que, de acordo com o Governo do Estado, causou perdas de receita da ordem de mais de R$ 4 bilhões ao setor agropecuário, sendo 72,30% deste montante na agricultura e 27,70% da pecuária.

No decreto, o Estado classifica a situação hídrica atual do Rio Grande do Norte como “extremamente crítica” e destaca que dos 47 reservatórios potiguares, 11 estão secos e 18 estão em volume morto.

Veja a lista dos municípios potiguares em situação de emergência devido à seca:

1) Acari,

2) Assú,

3) Afonso Bezerra,

4) Água Nova,

5) Alexandria,

6) Almino Afonso,

7) Alto dos Rodrigues,

8) Angicos,

9) Antônio Martins,

10) Apodi,

11) Areia Branca,

12) Baraúnas,

13) Barcelona,

14) Bento Fernandes,

15) Bodó,

16) Brejinho,

17) Boa Saúde,

18) Bom Jesus,

19) Caiçara do Norte,

20) Caiçara do Rio do Vento,

21) Caicó,

22) Campo Redondo,

23) Caraúbas,

24) Carnaúba dos Dantas,

25) Carnaubais,

26) Ceará-Mirim,

27) Cerro-Corá,

28) Coronel Ezequiel,

29) Campo Grande,

30) Coronel João Pessoa,

31) Cruzeta,

32) Currais Novos,

33) Doutor Severiano,

34) Encanto,

35) Equador,

36) Espírito Santo,

37) Felipe Guerra,

38) Fernando Pedroza,

39) Florânia,

40) Francisco Dantas,

41) Frutuoso Gomes,

42) Galinhos,

43) Governador Dix-Sept Rosado,

44) Grossos,

45) Guamaré,

46) Ielmo Marinho,

47) Ipanguaçu,

48) Ipueira,

49) Itajá,

50) Itaú,

51) Jaçanã,

52) Jandaíra,

53) Janduís,

54) Japi,

55) Jardim de Angicos,

56) Jardim de Piranhas,

57) Jardim do Seridó,

58) João Câmara,

59) João Dias,

60) José da Penha,

61) Jucurutu,

62) Jundiá,

63) Lagoa Nova,

64) Lagoa Salgada,

65) Lagoa d’Anta,

66) Lagoa de Pedras,

67) Lagoa de Velhos,

68) Lajes,

69) Lajes Pintadas,

70) Lucrécia,

71) Luís Gomes,

72) Macaíba,

73) Major Sales,

74) Marcelino Vieira,

75) Martins,

76) Messias Targino,

77) Montanhas,

78) Monte das Gameleiras,

79) Monte Alegre,

80) Mossoró,

81) Macau,

82) Nova Cruz,

83) Olho d’Água dos Borges,

84) Ouro Branco, 85) Passagem,

86) Paraná,

87) Paraú,

88) Parazinho,

89) Parelhas,

90) Passa e Fica,

91) Patu,

92) Pau dos Ferros,

93) Pedra Grande,

94) Pedra Preta,

95) Pedro Avelino,

96) Pedro Velho,

97) Pendências,

98) Pilões,

99) Poço Branco,

100) Portalegre,

101) Porto do Mangue,

102) Pureza,

103) Serra Caiada,

104) Rafael Fernandes,

105) Rafael Godeiro,

106) Riacho da Cruz,

107) Riacho de Santana,

108) Riachuelo,

109) Rodolfo Fernandes,

110) Ruy Barbosa,

111) Santa Cruz,

112) Santa Maria,

113) Santana do Matos,

114) Santana do Seridó,

115) Santo Antônio,

116) São Bento do Norte,

117) São Bento do Trairi,

118) São Fernando,

119) São Francisco do Oeste,

120) São João do Sabugi,

121) São José de Mipibu,

122) São José do Campestre,

123) São José do Seridó,

124) São Miguel do Gostoso,

125) São Miguel,

126) São Paulo do Potengi,

127) São Pedro,

128) São Rafael,

129) São Tomé,

130) São Vicente,

131) Senador Elói de Souza,

132) Serra Negra do Norte,

133) Serra de São Bento,

134) Serra do Mel,

135) Serrinha dos Pintos,

136) Serrinha,

137) Severiano Melo,

138) Sítio Novo,

139) Taboleiro Grande,

140) Taipu,

141) Tangará,

142) Tenente Ananias,

143) Tenente Laurentino Cruz,

144) Tibau,

145) Timbaúba dos Batistas,

146) Touros,

147) Triunfo Potiguar

148) Umarizal,

149) Upanema,

150) Várzea,

151) Venha-Ver,

152) Vera Cruz,

153) Viçosa.