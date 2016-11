RN registrou mais sete casos suspeitos de microcefalia em outubro; São 473 casos desde o ano passado

Segundo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) recebeu, no mês de outubro, sete notificações de casos suspeitos de microcefalia no Rio Grande do Norte.

Nesta quinta-feira, 03 de novembro, a Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica (SUVIGE) divulgou boletim atualizado, com dados de janeiro de 2015 até 29 de outubro de 2016. Nesse período foram notificados 473 casos de microcefalia no estado, sendo 142 confirmados, 130 ainda sob investigação e 201 casos descartados.

Do total de notificações de microcefalia no RN, 128 foram de nascimentos ocorridos em 2016 e 334 foram de bebês nascidos em 2015.