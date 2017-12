RN registra diminuição no índice de analfabetismo

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada, no último dia 21, pelo IBGE, o Rio Grande do Norte é um dos três melhores estados do Nordeste em número de analfabetos de 15 anos de idade ou mais.

A sequência histórica dos dados do Instituto registra uma queda 24,2%, em 2001 para 14,7% em 2016, na taxa de pessoas que não sabem ler ou escrever.

De acordo com os dados do PNAD, pessoas que nasceram nas décadas de 50, 60, 70 correspondem a 85% dos analfabetos do RN.

“A escola tem sido mais eficiente no processo de alfabetização das crianças. 85% dos analfabetos do RN têm mais de 40 anos. Estamos implementando o programa RN Alfabetizado e investindo em ações consistentes de gestão com foco na aprendizagem”, declarou a Secretária Estadual de Educação e Cultura do RN, Claudia Santa Rosa.

No Rio Grande do Norte existem 403,5 mil analfabetos, dos quais 289 mil são pretos e pardos. Esse número corresponde a 14,7% da população de 15 anos de idade ou mais.

Está programada para o dia 10 de janeiro reunião com membros da equipe da Secretária de Educação e com a equipe técnica do IBGE para apresentação de dados gerais da Educação do RN.