RN já soma 14 medalhas nos Jogos Escolares da Juventude

A delegação do Rio Grande do Norte segue competindo forte e conquistando medalhas nos Jogos Escolares da Juventude. A equipe potiguar encerrou nesta terça-feira (20), em Natal, o segundo bloco de disputas com mais nove pódios, somando 14 no total. Destaque para o badminton que conquistou cinco medalhas (um ouro, uma prata e três bronzes) e atletismo com quatro (um ouro, duas pratas e um bronze).

Os atletas do badminton que subiram mais alto no pódio foram Jackson Santos e Júlia Beatriz, ambos da Escola Estadual Floriano Cavalcanti, que conquistaram o primeiro lugar na dupla mista – 12 a 14 anos. Destaque da modalidade, o atleta Jackson também foi medalha de prata na dupla masculina com João Morelli, do Centro Educacional Teresa de Liseux, e bronze no individual. Isabel Azevedo, da Facex, foi bronze duas vezes, no individual e dupla feminina – 15 a 17 anos.

“Estou muito feliz e encantado com a magia do esporte, principalmente com o atleta Jackson Santos, representante de uma escola estadual e que veio aqui e conquistou três medalhas em uma mesma edição dos jogos. É motivo de orgulho para todos nós e quero agradecer o Governo do Estado por mais essa oportunidade de poder contribuir para o fortalecimento do esporte potiguar”, disse o coordenador do badminton do RN, professor Antônio Carlos, mais conhecido por Cazuza.

No atletismo, o grande destaque foi Hygor Gabriel, de Natal, que conquistou a medalha de ouro no salto em distância com direito a novo recorde da prova (7,45m). Baía Formosa também marcou presença na prova dos 1.000m rasos com Gabriel Porfírio, medalha de prata. No feminino, a natalense Larissa Dutra ganhou a prata no pentatlo, enquanto Michael Nascimento, do município de Elói de Souza, fechou o dia com medalha de bronze no salto triplo.

O coordenador do atletismo da delegação potiguar, professor Edilson Oliveira comemorou os resultados obtidos pela nova geração de atletas. “Nossa participação foi muito boa, com uma equipe jovem e renovada conquistamos quatro medalhas e com direito a um novo recorde estabelecido por Hygor Gabriel. Melhor ainda em saber que esses jovens valores permanecerão ganhando medalhas para o Rio Grande do Norte em outras edições dos jogos”, comentou.

O futsal não subiu no pódio, porém a equipe feminina (4º lugar) e masculina (5º lugar), na categoria 12 a 14 anos, garantiram vaga para o Rio Grande do Norte na fase nacional dos jogos de 2019. A categoria 15 a 17 anos masculino, terminou em 5º lugar e também não vai precisar disputar a fase regional no próximo ano.

Antes, no primeiro bloco dos jogos, o RN obteve quadro pódios com a equipe de ginástica rítmica (um ouro, uma prata e dois bronzes) e uma medalha de bronze com o vôlei de praia feminino. O terceiro e último bloco dos Jogos Escolares da Juventude começa na próxima quinta-feira (22) com as modalidades de basquete, handebol, judô e luta olímpica nas categorias de 12 a 14 e 15 a 17 anos.

Os Jogos Escolares da Juventude são organizados e realizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), correalizados pelo Ministério do Esporte e Grupo Globo, com patrocínio da Coca-Cola e parceria do Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

Fonte: Portal do Governo do RN