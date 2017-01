RN implanta alistamento militar pela internet

O Rio Grande do Norte é um doa 20 estados brasileiros em que, a partir deste ano, o alistamento militar obrigatório poderá ser realizado através da internet, pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Os rapazes que completam 18 anos em 2017 têm até o dia 30 de junho para se alistar.

No momento da inscrição, o Certificado de Alistamento Militar (CAM) é expedido e o jovem pode imprimi-lo e acompanhar o processo pela internet, através do número do protocolo gerado no site, e saber se continua na seleção para prestar serviço militar ou se foi dispensado.

Caso receba dispensa do serviço, o jovem terá que comparecer à Junta Militar para receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

Aqueles que não tiverem acesso à internet poderão ir à Junta Militar mais próxima para fazer o alistamento online.

Com a mudança do processo de alistamento para a internet, as Forças Armadas pretendem economizar tempo e recursos. Este ano, cerca de 30 mil potiguares devem se alistar.