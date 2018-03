RN é o terceiro estado com mais municípios em emergência pela seca no país

O ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, informou durante o 8° Fórum Mundial da Água, realizado em Brasília, que o Brasil possui 917 municípios em crise hídrica. Dentre os Estados com a pior situação hídrica, a maioria fica no Nordeste. Do dotal de municípios listados, 211 estão na Bahia, 196 na Paraíba, 153 no Rio Grande do Norte, 123 em Pernambuco, e 94 no Ceará.

Outras 40 cidades em Minas Gerais sofrem com a seca, além de 38 em Alagoas, 18 no Rio de Janeiro e 17 do Rio Grande do Sul.

Mesmo o Brasil possuindo cerca de 11% da água doce do planeta, ainda enfrenta sérios problemas com a falta do recurso em diversas regiões, pois a distribuição territorial não é uniforme.

Reservatórios do RN

De acordo com o último Relatório da Situação Volumétrica dos principais reservatórios do Rio Grande do Norte, divulgado pelo Instituto de Gestão das Águas do RN (IGARN), a situação das reservas hídricas potiguares não apresentou melhora significativa este ano.

Dos 47 reservatórios com capacidade superior a cinco milhões de metros cúbicos no RN, monitorados pelo Governo do Estado, 17 continuam em volume morto e 16 estão secos.