RN é o Estado do Nordeste escolhido para apresentar situação das arboviroses

O Rio Grande do Norte foi o Estado da Região Nordeste escolhido pelo Governo Federal para apresentar a situação epidemiológica e as atividades que estão sendo realizadas e previstas para o combate ao vetor responsável pela transmissão da dengue, zika vírus e febre chikungunya. A reunião tem início às 8h30, por videoconferência, com a Presidência da República, no 1° andar da Secretaria de Estado da Saúde Pública. Além de representantes do Governo do Estado, estarão presentes os secretários de Saúde de Natal e da Sesap, e autoridades da Marinha, Exército e Aeronáutica.

A agenda local da Mobilização Nacional coordenada pelo Ministério da Saúde em parceria com estados e municípios foi definida nesta quinta-feira (1°), em reunião na Sala Estadual de Situação na sede da Sesap. Estiveram presentes técnicos da pasta, representantes da Marinha do Brasil, da Secretaria de Saúde de Natal e do Ministério da Saúde.

Simultaneamente à videoconferência, outras ações estarão sendo desenvolvidas pela Secretaria de Saúde de Natal no bairro das Rocas e em escolas da região por militares da Marinha. As atividades ocorrem das 8h às 12h.

Com relação às escolas, os oficiais estarão em três unidades de Natal e uma de Parnamirim. São elas: Escola Municipal Professor Zuza (Quintas), Escola Municipal Professora Alexandrina Sampaio (Pajuçara), Escola Municipal Professora Zuleide Fernandes de Macedo (Pajuçara) e a Escola Municipal Professor Francisco de Assis (Parnamirim). Na ocasião os militares farão palestras educativas e irão inspecionar as escolas em busca de possíveis criadouros do mosquito, junto aos alunos e profissionais.

E para finalizar a agenda do dia, às 9h30 haverá uma solenidade onde o Ministério da Saúde vai entregar cinco veículos tipo Doblô para os municípios de Caicó, Extremoz, Nísia Floresta, Assu e Natal. Para atuar nas ações de controle do mosquito e durante o período do Carnatal, técnicos da Sesap estarão desenvolvendo atividades educativas para prevenção ao Aedes aegypt.

Dados

Dengue

De acordo ao último Boletim Epidemiológico, no Rio Grande do Norte foram notificados 62.773 casos suspeitos de dengue em 2016, até a semana epidemiológica número 44 (terminada em 05/11/2016). Um aumento importante no percentual quando comparado ao mesmo período de 2015, quando foram notificados 26.808 casos suspeitos.

Dos 62.773 casos notificados em 2016, 9.500 foram confirmados. Em 2015, dos 26.808 suspeitos, no mesmo período, foram confirmados 5.884 casos.

Em 2016, até o momento foram confirmados 10 óbitos por dengue grave, sendo 01 em Natal, 06 em Mossoró, 01 em Currais Novos, 01 em Pedro Avelino e 01 em Jardim do Seridó.

Febre de Chikungunya

Em 2016, da semana epidemiológica 01 a 44 foram notificados 26.484, sendo confirmados 7.459 casos, por critérios laboratoriais, clínicos e epidemiológicos.

No ano de 2015, da semana epidemiológica 01 a 44 foram notificados 4.551 casos de Chikungunya no RN, sendo confirmados no mesmo período apenas oito casos.

Zika Vírus

Em 2016 no mesmo período foram notificados 5.729, sendo 163 confirmados.

Em 2015, no mesmo período foram notificados 8.326 casos suspeitos de zika vírus, sendo 110 confirmados.

Óbitos por dengue, zika e chikungunya

Em 2016, dos casos que evoluíram para óbito, 10 foram confirmados para dengue grave, 30 para chikungunya e quatro para zika vírus, de acordo com investigação por exames laboratoriais específicos. Outros 144 óbitos estão em investigação.